  • 18+

  • Сегодня

    05.11.24, Вт

    Погода

    +2°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.55 €106.14 ¥13.67

Турпоток в Турцию вырос, несмотря на вирус Коксаки

Фото: Baltphoto

В России наблюдается увеличение случаев среди детей и подростков с симптомами, схожими с вирусом Коксаки. По предварительным данным, инфекция, вероятно, попадает в страну через туристов, возвращающихся из Турции. О том, повлияет ли это на количество российских туристов, выбирающих турецкие курорты, портал 360.ru пообщался с вице-президентом Альянса турагентств России Алексаном Мкртчяном.

Эксперт отметил, что на данный момент наблюдается сезонный спад туристического потока в Турцию. Ранее на курорты летало около 120 рейсов в день, тогда как сейчас это число сократилось до 50, не включая рейсы в Стамбул. Мкртчян предсказал, что в ближайшие две недели количество рейсов может сократиться еще втрое, поскольку в Турции наступает период, когда купание станет невозможным. Он отметил, что с 20 по 30 ноября ожидается значительное снижение интереса к поездкам.

По мнению Мкртчяна, после окончания этого периода число случаев завоза вируса в Россию должно сократиться. Ожидается, что следующий рост туристического потока на турецкие пляжи произойдет в апреле 2025 года. Эксперт также добавил, что ежегодно происходят вспышки различных вирусов на курортах, будь то Таиланд, Египет, Турция или Россия.

Мкртчян подчеркнул, что даже если возникают различные проблемы, такие как вирусы, природные катастрофы или другие неприятности, интерес россиян к поездкам в Турцию остается высоким. Он отметил, что в этом году туристический поток из России в Турцию увеличился более чем на 12%, достигнув почти семи миллионов человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Турпоток в Турцию вырос, несмотря на вирус Коксаки

    Турпоток в Турцию вырос, несмотря на вирус КоксакиНовости
    В России наблюдается увеличение случаев среди детей и подростков с симптомами, схожими с вирусом Коксаки.…

      Молодежи проще найти работу в Петербурге

        Молодежи проще найти работу в ПетербургеГород
        В Петербурге местные жители на 6,4 балла из 10 оценили сложность трудоустройства. Как показал проведенный…

          Ученые нашли основной фактор распределения жира в организме

            Ученые нашли основной фактор распределения жира в организмеОбщество
            Ученые из Университета Суррея пришли к выводу, что распределение жира в теле непосредственно зависит от…

              На станции «Горный институт» смонтируют информационно-навигационную систему

                На станции «Горный институт» смонтируют информационно-навигационную системуНовости
                На станции «Горный институт», где продолжается строительство продолжения Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена, ведутся работы по…

                  В Петербурге открылась выставка, посвящённая отечественным учёным и инженерам

                    В Петербурге открылась выставка, посвящённая отечественным учёным и инженерамКультура
                    В Петербурге продолжает свою работу совместная выставка Политехнического музея и Центра выставочных залов «Манеж». Выставка…

                      Суд в досрочном порядке прекратил охрану неиспользуемых товарных знаков ХК «Ладога»

                        Суд в досрочном порядке прекратил охрану неиспользуемых товарных знаков ХК «Ладога»Общество
                        «Холдинговая компания Бизнесинвестгрупп» из Уфы, которой владеет семья Ибатуллиных, знаменита судебными тяжбами по оспариванию товарных…