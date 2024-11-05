Турпоток в Турцию вырос, несмотря на вирус Коксаки

В России наблюдается увеличение случаев среди детей и подростков с симптомами, схожими с вирусом Коксаки. По предварительным данным, инфекция, вероятно, попадает в страну через туристов, возвращающихся из Турции. О том, повлияет ли это на количество российских туристов, выбирающих турецкие курорты, портал 360.ru пообщался с вице-президентом Альянса турагентств России Алексаном Мкртчяном.

Эксперт отметил, что на данный момент наблюдается сезонный спад туристического потока в Турцию. Ранее на курорты летало около 120 рейсов в день, тогда как сейчас это число сократилось до 50, не включая рейсы в Стамбул. Мкртчян предсказал, что в ближайшие две недели количество рейсов может сократиться еще втрое, поскольку в Турции наступает период, когда купание станет невозможным. Он отметил, что с 20 по 30 ноября ожидается значительное снижение интереса к поездкам.

По мнению Мкртчяна, после окончания этого периода число случаев завоза вируса в Россию должно сократиться. Ожидается, что следующий рост туристического потока на турецкие пляжи произойдет в апреле 2025 года. Эксперт также добавил, что ежегодно происходят вспышки различных вирусов на курортах, будь то Таиланд, Египет, Турция или Россия.

Мкртчян подчеркнул, что даже если возникают различные проблемы, такие как вирусы, природные катастрофы или другие неприятности, интерес россиян к поездкам в Турцию остается высоким. Он отметил, что в этом году туристический поток из России в Турцию увеличился более чем на 12%, достигнув почти семи миллионов человек.