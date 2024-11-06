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Петербургский суд рассмотрит иск женщины, которая хочет развестись с консулом Индии

Фото: Baltphoto/Всеволод Коновалов

В Петербурге разворачивается интересная судебная драма, в центре которой оказывается россиянка. Она подала иск на своего индийского супруга. Она оспаривает законность второго брака, который был заключён в России. Брак между парой был зарегистрирован в посольстве Индии в Москве 6 июля 2007 года, после чего 21 июля того же года они повторили церемонию в Дворце бракосочетания №4 в Петербурге. Спустя некоторое время, в декабре 2007 года, у них родился ребенок.

Женщина утверждает, что повторная регистрация брака стала результатом её незнания особенностей заключения брака с иностранным гражданином. По её словам, она искренне любила мужа и действовала в соответствии с его указаниями. Семейная жизнь пары проходила в России, однако они часто меняли место жительства из-за дипломатической деятельности мужа. В последние годы они проживали в Индии.

В ноябре 2022 года мировым судьей был вынесен заочный приговор о расторжении второго брака. Однако уже в марте 2023 года это решение было отменено. Женщина считает, что стремление её мужа к расторжению второго брака связано с нежеланием проходить процедуру развода в Индии, делить совместно нажитое имущество и решать вопросы опеки над их ребенком. Он намерен использовать решение о разводе, полученное в России, в индийском суде.

Россиянка заявила, что её супруг пытается не продлить её семейную визу в Индии. В случае отказа в продлении визы она будет вынуждена покинуть страну, не имея возможности забрать с собой своего ребенка. В связи с этим она обратилась в суд Петербурга с просьбой признать второй брак, заключённый в Дворце бракосочетания №4, недействительным.

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