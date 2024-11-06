На Балтийском направлении увеличилось время ожидания электричек из-за задымления

На Балтийском направлении пассажиры столкнулись с увеличением времени ожидания электричек, сообщили читатели издания «Фонтанка».

Причиной сбоя в расписании стало утреннее задымление, возникшее в третьем вагоне поезда № 7753, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург – Новолисино. Этот поезд использовал резервный состав и в момент инцидента не имел при себе пассажиров.

В пресс-службе «Октябрьской железной дороги» подчеркнули, что руководство компании принимает все необходимые меры для минимизации задержек в движении поездов.