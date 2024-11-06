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Вестибюль «Горьковской» закроется на вход на два дня для ремонта эскалатора

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

С 9 по 10 ноября вестибюль станции метро «Горьковская» не будет доступен для входа, так как на этот период запланирован капитальный ремонт эскалатора.

В эти дни вестибюль будет работать исключительно на выход. После 11 ноября ожидается восстановление привычного режима работы, который действует с 21 октября в связи с продолжающимися ремонтными работами.

Пассажиров просят заранее продумывать свои маршруты. В качестве альтернативы они могут воспользоваться наземным транспортом для доступа к другим станциям метро. Например, до станции «Петроградская» можно доехать на автобусах № 46 и № 76 или на трамвае № 40. Для поездки на станцию «Площадь Ленина» подойдут автобус № 28 и трамваи № 3 и № 6. Также доступны маршруты до станций «Спортивная», «Чкаловская» и «Выборгская» с помощью различных автобусных и трамвайных маршрутов.

Отметим, что станция «Петроградская» продолжает функционировать в обычном режиме.

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