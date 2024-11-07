Где на Северо-Западе России помогают «перебравшим» прийти в себя

В России с 1 января 2021 года вступил в силу закон, регулирующий работу медицинских вытрезвителей. На Северо-Западе страны эти функционируют на территории трех регионов.

В Архангельске вытрезвитель был открыт на базе областного центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Он предназначен для помощи 730 лицам, которые находятся в состоянии опьянения. В вытрезвителе имеется пять мужских и три женских места, сообщает РИА «ФедералПресс».

В случае Сыктывкара, в новогодние праздники в 2020 году вытрезвитель принял первых «постояльцев». В нем находится две палаты – мужская и женская. Гражданам, страдающим от алкогольной интоксикации, помогает психиатр-нарколог.

В декабре 2022 года в Петрозаводске заработал вытрезвитель на 10 человек. Он находится возле республиканского наркологического диспансера.

А вот уже в Вологде и Пскове, как утверждают региональные власти, вытрезвители намерены открыть в ближайшее время.