Выставка трофейной техники в парке «Россия — моя история» закрылась на третий день из-за безопасности

Выставка трофейной техники, расположенная в парке «Россия — моя история» рядом со СКА Ареной, закрылась на третий день. Как сообщает корреспондент Мойки78, доступ к технике ограничен двумя заборами. Первый забор окружает всю экспозицию, а второй не позволяет подойти к технике слишком близко.

На месте выставки был оборудован вход, где установили рамки для контроля. Сотрудники выставки пояснили, что в последние три дня они создают периметр безопасности для предотвращения несчастных случаев.

«На открытии было много людей, и дети лезли внутрь техники, что создавало потенциальную опасность для их безопасности», — поделились информацией работники выставки.

На данный момент зрители могут осматривать технику только издалека. Дата повторного открытия экспозиции пока не известна.