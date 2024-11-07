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Смерчи станут частыми гостями в Петербурге из-за изменения климата

Фото: pxhere.com

Начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов сообщил, что смерчи могут стать серьезной угрозой для Петербурга из-за изменений климата. Он отметил, что смерчи, которые могут возникнуть в летний период, могут достигать скорости 50-60 метров в секунду. Колесов напомнил о последствиях, которые наблюдались в 2010 году в Сосново, где лес до сих пор лежит после сильного шторма.

Кроме смерчей, Колесов также упомянул о возможности сильных ливней и наводнений, которые также представляют опасность для города, хотя последствия от этих явлений менее разрушительны. Он пояснил, что большинство циклонов движутся с Северной Атлантики на восток, и Петербург, находящийся на 60-й параллели, находится на пути этих атмосферных образований. При столкновении теплого воздуха с холодными массами над континентом возникают глубокие циклоны, сопровождающиеся сильным ветром.

Колесов обратил внимание на исторические примеры, когда подобные циклоны приводили к крупным наводнениям в Петербурге, особенно разрушительные события произошли в 1824 и 1924 годах. По его оценкам, вероятность катастрофического повышения уровня воды в устье реки Невы выше 3 метров составляет один раз в 100 лет. Однако в 2024 году он считает маловероятным повторение стихийного бедствия, так как город защищен дамбой.

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