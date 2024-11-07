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Вестибюль станции метро «Горьковская» в Петербурге закроют с 9 по 10 ноября

Фото: baltphoto/Андрей Пронин

Комитет по транспорту и СПб ГКУ «Организатор перевозок» сообщил об изменениях в режиме работы вестибюля станции метро «Горьковская». С 9 по 10 ноября вестибюль будет закрыт для входа из-за капитального ремонта эскалатора. В этот период вестибюль будет функционировать только для выхода пассажиров.

Начиная с 11 ноября вестибюль вернется к прежнему режиму работы, который был введен с 21 октября этого года на время ремонтных работ. Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать неудобств.

Для удобства жителей и гостей города предоставлена информация о способах добраться на наземном транспорте от станции «Горьковская» до ближайших станций метро. Например, до станции «Петроградская» можно доехать на автобусах № 46, 76 или на трамвае № 40. До станции «Площадь Ленина» курсируют автобусы № 28 и трамваи № 3, 6. Станцию «Спортивная» можно встретить на автобусе № 230, а до «Чкаловской» следует воспользоваться автобусом № 14. Для поездки на станцию «Выборгская» подойдут автобусы № 14 и 230.

Также стоит отметить, что станция «Петроградская» продолжит работать в обычном режиме.

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