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В Авито рассказали о перспективах мирового дня шопинга

Фото: pxhere.com

В рамках подготовки к сезону распродаж, в частности к 11.11 отечественная платформа инвестирует в рекламные кампании, использует алгоритм для честных скидок, ожидая большой покупательский интерес и привлекает знаменитостей. .

«Черные пятницы» давно стали частью маркетинга, но с развитием маркетплейсов и цифровых технологий распродажи изменили свой формат. Специалисты Авито рассказали о современных осенних распродажах и их перспективах.

Недавно платформа провела исследование покупательского поведения, чтобы оценить масштабы грядущего события. Опросы пользователей провели в различных городах, включая Санкт-Петербург. Исследования показали, что 78% петербуржцев предпочитают онлайн-покупки. При этом 31% объясняют свой интерес к такому виду шоппинга возможностью сравнивать цены на одной платформе.

В среднем жители Северной столицы готовы потратить в дни осенних распродаж 31 тысячу рублей. Причем мужчины планируют потратить больше женщин: в среднем 24 тысячи рублей против 20 тысяч. В Авито ожидают, что в осенней распродаже примут участие больше продавцов, чем летом, когда к акции присоединились почти полмиллиона сейлеров.

Специалисты считают, что это связано с увеличением трафика и рекламы в такие периоды. Что касается новых технологий, то платформа применяет алгоритм, который исключает товары с искусственно завышенными ценами перед днем шопинга.

«Мы используем решение, которое позволяет исключить фальшивые скидки», — отметил Сергей Хакимов, директор по продукту в Авито Товарах.

По данным платформы, общий объем инвестиций Авито в осенние распродажи составил миллиард рублей.

 

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