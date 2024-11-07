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Кинолог Кульпина объяснила, как вести себя при встрече с собаками

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Кинолог Елена Кульпина рассказала о правилах поведения в ситуации встречи с бродячими собаками, что становится особенно актуальным в свете статистики, предоставленной Роспотребнадзором. По данным ведомства, ежегодно около 300 тысяч человек в России становятся жертвами собачьих укусов, и 30% из них — это дети. Нападения бездомных собак на людей фиксируются все чаще в различных регионах страны.

Кульпина в эфире телеканала «Санкт-Петербург» пояснила, что большинство атак бродячих собак происходит в ответ на ощущение угрозы их территории. Она отметила, что дети часто подвергаются риску, так как могут забредать на заброшенные территории, которые собаки считают своим домом.

«Собаки воспринимают заброшенные здания как свои ареалы обитания, где они могут укрыться и вырастить щенков. Приближение к таким местам может восприниматься как угроза», — сообщила кинолог.

При встрече с одиночной бродячей собакой Кульпина советует не подходить к ней слишком близко. Если собака обращает на вас внимание, лучше обойти ее по дуге, сохраняя визуальный контакт, но не смотря ей в глаза.

Если вблизи находится длинный предмет, например, палка, рекомендуется поднять его для собственной защиты. Также важно защищать спину, например, можно прислониться к дереву или забору. Перед собой стоит держать любой предмет, такой как сумка или пакет, чтобы создать барьер между собой и собакой.

В случае встречи со стаей бродячих собак кинолог советует по возможности изменить маршрут. Если такая возможность отсутствует, то следует соблюдать определенные правила.

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Кинолог Кульпина объяснила, как вести себя при встрече с собаками

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