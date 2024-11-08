В Петербурге число погибших в пожаре на 5-й Советской выросло до пяти

В результате пожара в коммунальной квартире на 5-й Советской улице в Петербурге число погибших увеличилось до пяти человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу.

По словам представителя пресс-службы Екатерины Борисовой, общее число погибших в результате происшествия выросло до пяти. Ранее стало известно о четырех жертвах, среди которых находился один несовершеннолетний. Следственный комитет инициировал уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Прокуратура Центрального района города взяла под контроль ход и результаты расследования.

Согласно информации от Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, сигнал о пожаре в трехкомнатной квартире дома 24/13 на 5-й Советской улице поступил в 03:21 по московскому времени. Пламя охватило одну из комнат и коридор, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. В 04:26 пожар получил дополнительный номер 1-бис, а окончание работ по тушению произошло в 08:18.