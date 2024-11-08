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Напавший в «Окее» на Космонавтов мстил «убийцам родственника»

Фото: Мойка78

По делу о нападении на сотрудников и посетителей гипермаркета «Окей», расположенного на проспекте Космонавтов в Петербурге, в ближайшее время планируют назначить судебно-психиатрическую экспертизу. В гипермаркет он пришел «мстить», прихватив с собой два ножа. Сначала он бросал в торговом зале бутылки шампанского в пустоту, а затем начал нападать на всех, кто попадался ему на пути.

Когда полицейские задержали мужчину, он утверждал, что его родственника убили, и что он мстит убийце. Однако позже выяснилось, что «убитый» родственник на самом деле жив и здоров. Также не подтвердились подозрения о том, что Артемьев находился под воздействием наркотиков, так как анализы не показали их наличие в его крови. Об этом сообщила Мойка78.

Напомним, что Юрия Артемьева задержали прямо на месте происшествия работники и посетители гипермаркета. Вместе с ним в больницу попали пятеро пострадавших, которые получили колото-резаные ранения. Несмотря на то, что физические травмы у Артемьева не были слишком серьезными, он провел почти две недели в медицинском учреждении под круглосуточным наблюдением полицейских из-за остро возникшего психического расстройства. Только накануне его смогли доставить в суд, где была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные органы после допросов 44-летнего обвиняемого, Юрия Артемьева, уверены, что его могут признать невменяемым.

 

 

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