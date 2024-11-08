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Публицист Белов заявил, что Путин на «Валдае» предложил Трампу войти в историю

Фото: скрин с видео

Публицист Алексей Белов заявил, что высказывания российского лидера имеют поистине библейский смысл.

Белов отметил 360.ru, что многие, в том числе и он сам, ожидали от Путина паса в сторону вновь избранного президента США Дональда Трампа, и во многом это действительно произошло. Однако Путин не ограничился простым перечислением условий для разрешения глобальных конфликтов. Вместо этого он представил концепцию нового мироустройства, основываясь на принципах, которые должны стать основой этого нового мира.

Основные принципы, озвученные Путиным, включают:

  • Открытость — создание мира без границ и ограничений, отказ от блокового мышления.
  • Многообразие — неприятие вредоносного универсализма в подходах к государственному устройству и построению общества.
  • Представительность — обеспечение того, чтобы голос каждого человека был услышан, а мнение каждого имело значение.
  • Безопасность для всех — обеспечение безопасности без ущерба для кого-либо, только совместными усилиями.
  • Справедливость — равный доступ ко всем благам, начиная от продовольствия и заканчивая высокими технологиями.
  • Равенство и равноправие — вне зависимости от размера, богатства или силы, для всех стран и народов должно находиться место в этом мире.

Белов утверждает, что подобные идеи выходят за рамки обычной политики и геополитики, представляя собой философию, которая сочетает в себе элементы христианства и коммунизма. Он считает, что амбициозные цели необходимы для достижения большего, чем просто удовлетворение первичных потребностей.

Вопрос о Трампе в этом контексте важен, так как Путин предлагает новому западному лидеру возможность не только сохранить лицо, но и войти в историю как человек, который изменил ее ход к лучшему. Он призывает отказаться от деления мира на враждебные лагеря и высокомерия, присущего колониальному прошлому, и предложить новое знание, которое обеспечит истинную свободу.

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