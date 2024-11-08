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Экономист Балынина пояснила, сколько россияне переплачивают за ипотеку

Фото: Baltphoto

По прогнозу экономиста Игоря Балынина, 2025 год окажется неудачным для заемщиков, оформляющих ипотеку. Он отметил, что на заседании Центрального банка России 20 декабря, скорее всего, произойдет повышение ключевой ставки с 21% до 22-23%. В результате этого ипотечные кредиты могут подорожать до 28-30% и выше к Новому году. Об этом сообщила «Газета.ru».

При таких условиях переплата за квартиру может варьироваться от 1,3 до 19 миллионов рублей, оценил эксперт. Балынин объяснил, что расчет проводился по ставке 29% годовых на срок 10 лет и сумме кредита в 4 миллиона рублей, что соответствует средней сумме ипотечного кредита на сентябрь 2024 года. В этом случае ежемесячный платеж составит 102,5 тысячи рублей, а общая сумма переплаты по процентам за 10-летний срок превысит 8 миллионов рублей. Таким образом, взяв кредит в 4 миллиона рублей, заемщик в итоге перечислит банку 12 миллионов рублей (4 миллиона — основной долг и 8 миллионов — проценты за обслуживание кредита).

Если же срок кредита составит 20 лет при тех же условиях, сумма ежемесячного платежа снизится до 96,981 рублей, но общая переплата превысит 19 миллионов рублей. Это означает, что взяв 4 миллиона рублей на 20 лет, заемщик должен будет вернуть свыше 23 миллионов рублей.

По мнению Балынина, 2025 год не подходит для приобретения жилья в ипотеку, если речь не идет о льготных программах. Например, при семейной ипотеке с процентной ставкой 6% сумма ежемесячного платежа снижается до 44,4 тысячи рублей и 28,6 тысячи рублей соответственно. При этом общая сумма переплаты составляет лишь 1,3 миллиона рублей и 2,8 миллиона рублей.

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