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Вице-губернатор Петербурга Эргашев развеял слухи о нехватке антирезусного иммуноглобулина

Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Укол антирезусного иммуноглобулина значительно увеличивает вероятность успешной беременности и рождения здорового ребенка. На данный момент в Петербурге имеется почти 2000 упаковок этого препарата, сообщил в своем телеграмм-канале вице-губернатор Олег Эргашев.

Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения России, поставки дополнительных 70 тысяч упаковок антирезусного иммуноглобулина ожидаются в конце ноября. В целом, в четвертом квартале текущего года планируется поступление более 90 тысяч упаковок этого жизненно важного препарата.

Эргашев подчеркнул, что будущим матерям не стоит волноваться по поводу доступности антирезусного иммуноглобулина. Он призвал женщин заботиться о своем здоровье и благополучии. Вице-губернатор также отметил, что введение антирезусного иммуноглобулина позволяет предотвратить развитие резус-конфликта, что в свою очередь существенно повышает шансы на успешное вынашивание беременности и рождение здорового ребенка.

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