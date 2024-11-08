Анна Завтур объяснила, почему не собирается переезжать из Петербурга в Москву

Известная российская актриса Анна Завтур поделилась своими размышлениями о жизни в Санкт-Петербурге и отказе от переезда в Москву. В интервью журналу Hello она рассказала, что хотя ей приходится часто ездить между двумя столицами, Петербург остается ее любимым городом.

Завтур, известная по ролям в сериалах «Лихие» и «Цикады», выразила свои чувства к родному городу. Она отметила, что наслаждается возможностью путешествовать на автомобиле и выбираться на природу, например, на Финский залив.

«Питер — это чистый кайф. Раньше у меня были мысли о том, чтобы переехать в Москву. Однако со временем я поняла, что не хочу этого делать», — поделилась актриса.

Кроме того, Анна Завтур с нетерпением ждет завершения строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, запуск которой планируется на 2027 год.