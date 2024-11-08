  • 18+

  • Сегодня

    09.11.24, Сб

    Погода

    +7°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.83 €105.45 ¥13.59

Анна Завтур объяснила, почему не собирается переезжать из Петербурга в Москву

Фото: скрин с видео

Известная российская актриса Анна Завтур поделилась своими размышлениями о жизни в Санкт-Петербурге и отказе от переезда в Москву. В интервью журналу Hello она рассказала, что хотя ей приходится часто ездить между двумя столицами, Петербург остается ее любимым городом.

Завтур, известная по ролям в сериалах «Лихие» и «Цикады», выразила свои чувства к родному городу. Она отметила, что наслаждается возможностью путешествовать на автомобиле и выбираться на природу, например, на Финский залив.

«Питер — это чистый кайф. Раньше у меня были мысли о том, чтобы переехать в Москву. Однако со временем я поняла, что не хочу этого делать», — поделилась актриса.

Кроме того, Анна Завтур с нетерпением ждет завершения строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, запуск которой планируется на 2027 год.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Названы популярные направления на новогодние праздники среди россиян

    Названы популярные направления на новогодние праздники среди россиянНовости
    Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова поделилась информацией о значительном росте бронирований…

      Виталий Милонов высказался о судьбе Аллы Пугачевой после эмиграции

        Виталий Милонов высказался о судьбе Аллы Пугачевой после эмиграцииНовости
        Депутат Государственной думы Виталий Милонов в недавнем интервью для NEWS.ru прокомментировал ситуацию с известной российской…

          Принц Уильям откровенно рассказал о переживаниях из-за болезней отца и жены

            Принц Уильям откровенно рассказал о переживаниях из-за болезней отца и женыНовости
            Уходящий год оказался особенно трудным для принца Уильяма, который столкнулся с серьезными проблемами в семье.…

              Анна Завтур объяснила, почему не собирается переезжать из Петербурга в Москву

                Анна Завтур объяснила, почему не собирается переезжать из Петербурга в МосквуНовости
                Известная российская актриса Анна Завтур поделилась своими размышлениями о жизни в Санкт-Петербурге и отказе от…

                  Вице-губернатор Петербурга Эргашев развеял слухи о нехватке антирезусного иммуноглобулина

                    Вице-губернатор Петербурга Эргашев развеял слухи о нехватке антирезусного иммуноглобулинаНовости
                    Укол антирезусного иммуноглобулина значительно увеличивает вероятность успешной беременности и рождения здорового ребенка. На данный момент…

                      Рок-группа «Секрет» презентовала первый за десять лет альбом

                        Рок-группа «Секрет» презентовала первый за десять лет альбомКультура
                        Группа «Секрет» недавно сообщила в своих социальных сетях о выходе первого студийного альбома за десять…