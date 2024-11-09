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В Петербурге стартовала серия публикаций о незаменимых работниках транспортной сферы города

Фото: пресс-служба комитета по транспорту

Комитет по транспорту Петербурга инициировал серию публикаций, посвященных тем специалистам, чья работа в сфере городского транспорта часто остается незамеченной, несмотря на её ключевую роль в обеспечении эффективного функционирования всей транспортной системы города.

 

В Петербурге стартовала серия публикаций о незаменимых работниках транспортной сферы города
Фото: пресс-служба комитета по транспорту

 

Эти профессионалы, чья деятельность связана с планированием, контролем и организацией движения общественного транспорта, ежедневно трудятся над тем, чтобы обеспечить бесперебойную работу и дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры Петербурга.

 

В Петербурге стартовала серия публикаций о незаменимых работниках транспортной сферы города
Фото: пресс-служба комитета по транспорту

 

Ведущие специалисты транспортного комплекса города работают над улучшением качества обслуживания пассажиров и взаимодействуют с ними, помогая оперативно решать возникающие вопросы. Их задача – минимизация нештатных ситуаций на дорогах, как на суше, так и на воде, а также реализация долгосрочных планов по модернизации и развитию отрасли.

Первая публикация в рамках этой серии расскажет о трех выдающихся профессионалах в области транспортной диспетчеризации. Среди них Татьяна Бочарова, ведущий специалист-диспетчер отдела диспетчеризации СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», Елена Галахова, старший диспетчер круглосуточной службы СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», и Елизавета Попова, старший диспетчер диспетчерской службы автобусного транспорта Управления дорожного регулирования СПб ГКУ «Организатор перевозок».

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