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Два диаметральных маршрута возведут между Петербургом и Ленобластью к 2030 году

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

К 2030 году в Петербурге будут запущены два новых диаметральных железнодорожных маршрута, соединяющих различные районы города и Ленинградскую область. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Смольного. Один маршрут будет проходить от Ломоносова до Белоострова, а второй свяжет Гатчину с аэропортом Пулково, с дальнейшим продолжением до Токсово.

Планируется создание 23 новых остановочных пунктов до 2030 года, что сделает передвижение еще более комфортным для пассажиров. Диаметральные маршруты, по словам чиновников, будут связывать отдаленные районы Петербурга с его центром, а также соединят Петербург с Ленинградской областью. Такие маршруты часто называют «наземным метро» за счет высокой частоты движения и удобства для пассажиров.

Кроме того, в городе продолжает развиваться система тактового движения, которая уже применяется на ряде пригородных маршрутов. Электрички с таким режимом движения уже курсируют между Петербургом и рядом населенных пунктов, включая Ломоносов, Павловск, Всеволожск и Красное Село.

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