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Определены первые финалисты шоу «Голос. Дети»

Фото: Первый канал

На Первом канале завершился напряженный этап «Поединков» в шоу «Голос. Дети», по итогам которого стали известны первые шесть финалистов сезона.

В команду JONY прошли два участника: 11-летний Прибыльский Андрей из Владимира и 10-летняя Кукина Анна из Москвы. В команде Билана в финал попали 13-летняя Байматова Нелли из Москвы и 12-летний Иголкин Василий из Санкт-Петербурга. В команде Юлианны Карауловой в финале окажутся 11-летняя Радбиль Эвелина из Нижнего Новгорода и 14-летняя Точилова Арина из Екатеринбурга.

Однако на этом судьба участников шоу не завершена — три оставшиеся путевки в финал будут разыграны в следующую пятницу в дополнительном этапе. Впервые в этом сезоне судьбу участников будет решать не наставник, а телезрители, которые смогут проголосовать за одного вокалиста из каждой команды, выбрав того, кто выбыл на предыдущем этапе.

В дополнительном этапе примут участие следующие участники: Галиуллин Саид (Казань, 12), Татохина Александра (Москва, 13) и Улуханова Алсу (Алматы, 12) из команды JONY, Петросян Георгий (Москва, 11), Дружинин Григорий (Москва, 8) и Якимова Екатерина (Москва, 6.5) из команды Димы Билана, а также Скробот Роман (Белгород, 9), Сухан Амалия (Минск, 12) и Кузеванова Дарья (Екатеринбург, 10) из команды Юлианны Карауловой.

Кто из них получит шанс продолжить борьбу за победу — решат зрители в прямом эфире.

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