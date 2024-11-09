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Туристам из РФ со сломанного лайнера компенсируют перелет из Шанхая

Фото: pxhere

Российским туристам, оказавшимся в Японии на круизном лайнере, предложат компенсацию за изменение даты вылета из Шанхая. Пассажиры судна получили соответствующую информацию в листовках, которые распространяет компания, сообщило издание РБК.

Из-за технической неисправности лайнер «Спектр морей» не смог выйти из японского порта Йокогама в срок. В результате планируемое прибытие в Шанхай, которое должно было состояться 9 ноября, было отложено на два дня. Теперь судно прибудет в китайский порт только 11 ноября.

Компания Royal Caribbean International, владелец судна, предложила пассажирам выплатить компенсацию в размере 400 долларов (около 39 тысяч рублей) за изменение даты вылета. В листовках компании говорится, что компенсация покроет не только полную стоимость авиаперелета, но и, при необходимости, расходы на проживание в Шанхае.

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