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Отделочные работы на станции «Горный институт» выходят на финальную стадию

Фото: телеграм-канал «Подземник»

На станции метрополитена «Горный институт» в Петербурге продолжаются завершающие этапы отделочных работ, которые вот-вот будут завершены. Как сообщает телеграм-канал «Подземник», работы достигли своей кульминации, и уже сейчас пассажиры могут наблюдать готовность ключевых объектов.

Перед эскалаторами были установлены современные турникеты, что значительно повысит удобство и безопасность при входе на станцию. Стеклянное ограждение теперь четко разделяет потоки людей, создавая комфортные условия для передвижения. Потолочные балки были освобождены от защитной пленки, и станция обрела более законченный и эстетически привлекательный вид.

Кроме того, для удобства маломобильных пассажиров в шахте лифта были установлены матовые стеклянные панели, что придает современный и функциональный облик всей зоне.

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