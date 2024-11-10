В Москве скончался пресс-секретарь Shaman Антон Коробков-Землянский

В Москве скончался Антон Коробков-Землянский, известный журналист и пресс-секретарь популярного российского исполнителя Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Сообщение о смерти подтвердил и директор певца, Александр Качан.

По данным, озвученным в телеграм-каналах, трагедия произошла 9 ноября, когда 40-летний Коробков-Землянский внезапно почувствовал резкое ухудшение состояния и начал задыхаться. Прибывшие на место врачи, несмотря на попытки помочь, лишь зафиксировали смерть. Причины его скоропостижной кончины пока выясняются.

Антон Коробков-Землянский имел богатый опыт работы в журналистике и был сотрудником различных государственных медиа в России. Весной 2022 года он принял предложение стать пресс-секретарем Shaman и с тех пор тесно сотрудничал с артистом, представляя его интересы в публичном поле и обеспечивая информационную поддержку.