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В Петербурге задержали ректора реставрационно-строительного института

Фото: Baltphoto

В Петербурге разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконной миграцией. В числе её участников оказался ректор одного из местных вузов — Александр Борзов, сообщил портал 78.ru.

Согласно информации от правоохранительных органов, группировка действовала по тщательно продуманной схеме. Ее участники подделывали документы, которые подтверждали легальное пребывание иностранных граждан в России, и использовали их для получения разрешений на временное проживание в стране.

Кроме того, в рамках своей деятельности преступники использовали фальшивые приглашения на обучение. Как установило следствие, Борзов, совместно с другими участниками преступной группы, оформлял фиктивные документы о поступлении студентов в университеты. Эти подделки затем подавались в соответствующие государственные органы. В результате более 100 граждан арабских стран, включая Сирию и Египет, незаконно оказались на территории России.

Среди задержанных оказался индивидуальный предприниматель Валерий Урбан, который, как предполагается, играл ключевую роль в организации схемы. По информации следствия, группа действовала систематически и приносила своим организаторам стабильный доход.

В настоящее время Борзов и двое его сообщников находятся под арестом. Их дело передано в суд, и правоохранительные органы продолжают расследование с целью установить все обстоятельства преступной деятельности этой группировки.

 

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