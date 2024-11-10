В Петербурге объявили тендер на ремонт исторических зданий

В Петербурге фонд капитального ремонта объявил о проведении тендера на поиск подрядчика для проведения работ по восстановлению исторических объектов. Согласно информации, опубликованной на платформе для госзакупок, общий бюджет контрактов, которые будут заключены с победителями конкурсов, составит более 448 миллионов рублей.

Один из контрактов на ремонт исторических зданий включает в себя работы стоимостью свыше 172 миллионов рублей. Помимо этого, фонд объявил еще один конкурс, общая сумма которого превышает 276 миллионов рублей. В рамках второго тендера подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт здания, возведенного в середине XX века.

Все заинтересованные компании смогут подать свои заявки на участие в конкурсах до 18 ноября этого года.