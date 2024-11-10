«Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом»

В рамках 15-го тура Российской премьер-лиги петербургский футбольный клуб «Зенит» на своём стадионе одержал важную победу над грозненским «Ахматом» с итоговым счётом 2:1.

С самого начала встречи гости из Грозного продемонстрировали агрессивную игру. Уже на второй минуте Арсен Адамов, защитник «Ахмата», который находится в аренде у петербуржцев, открыл счёт в этом поединке. Однако «Зенит» не заставил себя долго ждать с ответом. На 21-й минуте хозяева поля смогли не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Густаво Мантуан, воспользовавшись моментом, довёл дело до равенства, а через несколько минут Матео Кассьерра забил второй гол, который и стал решающим в матче.

Эта победа позволила петербургскому клубу набрать 36 очков, что позволило «Зениту» вернуться на вторую строчку турнирной таблицы, опередив московский «Локомотив». Обе команды набрали одинаковое количество очков, но петербуржцы обеспечили себе преимущество за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Зенит» также догнал «Краснодар», однако у соперников есть ещё одна игра в запасе. В свою очередь, «Ахмат», одержавший лишь две победы в 15 матчах, продолжает находиться в зоне вылета, занимая 15-е место с 9 очками.

В следующем туре «Зенит» отправится в Оренбург, где встретится с одноимённой командой 23 ноября. Грозненский клуб, в свою очередь, 24 ноября сыграет с самарскими «Крыльями Советов» на выезде, стремясь выбраться из нижней части таблицы и улучшить своё положение.