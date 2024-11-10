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В Петербурге создали съедобное покрытие для упаковки продуктов

Фото: pxhere.com

В Петербурге группа ученых разработала инновационное покрытие для упаковки продуктов, которое обладает рядом уникальных преимуществ по сравнению с существующими аналогами. Разработанное покрытие значительно увеличивает срок хранения продуктов, защищает их от бактериальных загрязнений, а также отличается улучшенными механическими характеристиками и экологической безопасностью.

Исследования, проведенные специалистами Петербургского государственного университета, позволили создать материал, который лишен основных недостатков традиционных съедобных покрытий. Как сообщили в пресс-службе университета, многие существующие покрытия на основе крахмала и желатина, используемые для упаковки продуктов, оказываются неэффективными из-за своей чувствительности к влаге.

Разработанное в СПбГУ покрытие решает эти проблемы. Оно сохраняет свою форму, устойчиво к воздействию влаги и обладает повышенной прочностью, что значительно расширяет возможности его применения. Благодаря улучшенным характеристикам, новое покрытие не только защищает продукты, но и значительно снижает вероятность их порчи.

По словам Майи Успенской, главного научного сотрудника лаборатории биогибридных технологий Петербургского государственного университета, в основе нового покрытия лежат две важнейшие компоненты: желатин и хитозан. Хитозан, природный биополимер, получаемый из панцирей ракообразных, известен своими бактериостатическими свойствами, что делает его отличным защитным элементом для продуктов питания. В комбинации с желатином, который способствует прочности и стабильности материала, хитозан обеспечивает непроницаемость покрытия и его высокую устойчивость к влаге.

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