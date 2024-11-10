В Ржевском лесопарке появились стрелки-указатели

В Ржевском лесопарке Петербурга установлены новые стрелки-указатели, что значительно снизит вероятность заблудиться на территории парка.

Сотрудники МЧС города и волонтеры общественной организации «Экстремум» совместно приняли меры по улучшению навигации для гостей лесопарка. Указатели размещены в ключевых точках, где существует наибольший риск потеряться.

На каждой табличке указаны не только направления движения, но и краткие инструкции для посетителей. Спасатели подчеркнули, что эти меры направлены на сокращение случаев потери людей в лесопарке, а также на минимизацию времени, которое необходимо для их поиска и спасения в случае экстренной ситуации.