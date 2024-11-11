Семак заявил, что игра «Зенита» с «Ахматом» прошла трудно

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог встречи с грозненским «Ахматом» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В интервью изданию «Вечерний Санкт-Петербург» он отметил, что команда не смогла полностью проявить свою активность и запал в матче.

Семак указал, что, несмотря на то, что «Зенит» оказался в проигрыше после пропущенного первого гола, команда быстро собралась и сумела забить два мяча. Однако во втором тайме «Ахмат» перехватил инициативу, что затруднило быстрые контратаки «зенитчиков».

«Мы могли выиграть и с большим счётом, но и у «Ахмата» были моменты, когда они могли сравнять счёт. В самом конце игры у них был очень хороший шанс, и в целом они имели несколько опасных подходов», — отметил Семак.

По его словам, игра складывалась достаточно сложно