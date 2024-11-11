В Петербурге станция «Спортивная» заработала в обычном режиме

Утром 11 ноября в Петербурге закрыли вестибюли №1 и №2 на станции метро «Спортивная». Как сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена, причиной закрытия стали технические проблемы. На данный момент работа вестибюля возобновилась, и теперь она работает в обычном режиме.

Кроме того, на станции метро «Горьковская» также закрыли вестибюль на вход. Это связано с проведением капитального ремонта эскалатора.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства при движении по городу.