Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о нескором наступлении зимы

В Петербурге на этой неделе температура значительно понизилась, и хотя кажется, что зима уже не за горами, синоптики уверены, что Атлантика продолжит радовать регион теплом. Об этом сообщил метеоролог Александр Колесов.

По его словам, температура воздуха в городе будет постепенно повышаться, начиная с текущих температур около нуля. С середины недели западные воздушные потоки принесут в Петербург теплый воздух, что приведет к увеличению температуры. Вначале воздух прогреется до +4 градусов, затем до +6, а к выходным возможно даже достижение +8 градусов.

Осадки в первой половине недели будут незначительными, однако местами возможны дожди, а в Ленинградской области — даже мокрый снег. В ночь на 14 ноября атмосферный фронт принесет умеренные дожди в Петербург. Однако после его прохождения осадки станут крайне редкими.

Колесов отметил, что вторая половина ноября всё чаще прогнозируется как предзимье, однако его начало пока остается несколько неопределенным, и изменения в прогнозах могут продолжаться.