Как начисляются пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет: что важно знать россиянам

Для тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, существует несколько особенностей в начислении пособий, зависящих от ряда факторов, таких как трудовой статус, наличие индивидуальных предпринимательских обязательств и возможность получения других социальных выплат. Разберемся, как в разных ситуациях начисляются пособия и как проходит индексация.

Пенсионные коэффициенты при отпуске по уходу за ребенком

Если вы работаете, находясь в отпуске по уходу за ребенком, важным моментом является учет пенсионных коэффициентов. При назначении пенсии в будущем могут быть учтены ИПК (индивидуальные пенсионные коэффициенты) только за один из двух периодов: либо за время отпуска по уходу за ребенком, либо за время работы в этот период. Выбор делается в зависимости от того, какой из этих вариантов окажется более выгодным, и именно его можно будет учесть при расчете пенсии.

Переоформление пособия на другого родственника

Иногда возникают ситуации, когда после выхода на работу один из родителей решает передать право на получение пособия по уходу за ребенком другому родственнику. Однако законодательство не допускает таких изменений. Пособие продолжит получать тот родитель, который первым оформил отпуск, даже если он вернется на работу. При этом оформление отпуска на другого родственника не приведет к назначению пособия ему.

Пособие для индивидуальных предпринимателей

Для индивидуальных предпринимателей, у которых нет трудового договора, существует несколько условий для получения пособия по уходу за ребенком. В этом случае оно будет назначаться в минимальном размере, если выполняются следующие два условия:

Существует договор добровольного социального страхования с фондом социального страхования, и предприниматель уплатил взносы за предыдущий год. Учитывается нуждаемость — пособие будет выплачено по правилам, аналогичным тем, которые действуют для единого пособия.

Совмещение пособия с больничными

Если родитель, находясь в отпуске по уходу за ребенком, решает прервать его и выйти на работу, то он может продолжать получать пособие до 1,5 лет. В этом случае выплаты пособия не прекращаются, и одновременно с ним можно получать больничные. Такое совмещение возможно, если отпуск был прерван на время или работник трудоустроен по совместительству.

Индексация минимального пособия

Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет ежегодно индексируется. Обычно это происходит 1 февраля каждого года. Те, кто уже получает пособие в минимальном размере, будут получать его в новом размере после индексации.

Совмещение пособия до 1,5 лет и единого пособия

Если один из родителей трудоустроен и получает пособие до 1,5 лет, он может одновременно получать и единое пособие. Однако, если пособие назначено неработающему родителю с учетом нуждаемости, то он должен будет выбрать только одно из этих пособий, так как совмещение двух выплат в данном случае невозможно.