Депутат Никитин назвал индексацию пенсий россиян попыткой догнать инфляцию

Повышение пенсий в России не направлено на реальное улучшение уровня жизни пенсионеров, а скорее является попыткой компенсировать инфляцию. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил депутат Мособлдумы и председатель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

По его словам, пенсионная система страны в настоящее время переживает процесс реформирования, и пока не стоит ожидать значительных улучшений для пенсионеров. Вместо этого, государство предпринимает меры социальной поддержки, чтобы выровнять ситуацию по регионам, однако повышение пенсий в первую очередь направлено на то, чтобы хотя бы частично «догнать» инфляцию, а не обеспечить рост благосостояния граждан.

Никитин отметил, что в 2025 году ожидается индексация страховых пенсий на 7,3%, что соответствует прогнозируемому уровню инфляции на тот момент. Однако, несмотря на то, что это повышение может восприниматься как положительная мера, депутат подчеркнул, что оно не принесет существенных улучшений для пенсионеров. Для примера, при индексации на 7,3% в 2025 году пенсия работающих пенсионеров составит около 18 760 рублей, а у неработающих — 23 338 рублей. Однако, по мнению Никитина, цены на базовые товары растут значительно быстрее, что нивелирует эффект от повышения выплат.

Депутат привел конкретные данные о росте цен. Так, на питание для одного человека в среднем в 2024 году придется потратить 6 656,5 рубля в месяц, коммунальные услуги для владельцев однокомнатных квартир обойдутся в 3 728,5 рубля, а на лекарства уйдет около 3 000 рублей. В сумме на базовые потребности пенсионеру понадобится 13 385 рублей в месяц. При этом, согласно статистике, стоимость продуктовой корзины выросла на треть, цены на яйца увеличились на 31%, сахар — на 21%, а тарифы на ЖКХ в разных регионах России поднялись в среднем на 9,8%. Кроме того, цены на лекарства за последний год увеличились на 25%.

Никитин также напомнил, что в среднем пенсия работающих пенсионеров в России составляет 17 484 рубля, а у неработающих — 21 751 рубль. При таких цифрах, даже с учётом предстоящей индексации, пенсионерам будет сложно существенно улучшить свое финансовое положение.