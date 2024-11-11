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Экономист Кульбака раскритиковал прогноз Лободы по ключевой ставке

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Экономист Николай Кульбака выразил сомнение в рекомендациях своего коллеги Андрея Лободы, который призвал открыть вклад в декабре текущего года, предсказав, что в третьей декаде месяца ключевая ставка может достичь рекорда в 23%. В интервью для 360.ru Кульбака отметил, что такие заявления являются непрофессиональными, так как основаны на неопределённых прогнозах, которые не гарантируют своего исполнения.

«Это всего лишь прогноз, который может и не оправдаться. Более того, он относится далеко не ко всем банковским учреждениям. Предполагается, что в это время Центробанк примет решение о повышении ставки, что может повлиять на увеличение процентных ставок по вкладам, однако никакой уверенности, что Центральный банк остановится на этом, нет», — объяснил Кульбака.

Экономист подчеркнул, что рекомендации, сделанные Лободой, не учитывают всех факторов, которые могут повлиять на реальную ситуацию. По словам Кульбаки, такие прогнозы могут создать у людей ложное чувство уверенности, что на основании единого мнения можно делать финансовые решения.

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