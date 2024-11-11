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Авито: Более 65% петербуржцев совершают спонтанные покупки

Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

Недавнее исследование, проведенное специалистами Авито Рекламы и Авито Товаров, дало интересные результаты о покупательских привычках жителей Петербурга.

Опрос, в котором приняли участие 10 тысяч респондентов, показал, что 65% петербуржцев совершают спонтанные покупки, даже несмотря на заранее составленные списки. В частности, 50% респондентов, покупающих одежду и обувь, отметили, что часто принимают решения «в моменте».
41% опрошенных говорят, что спонтанно покупают товары в категории «красота и здоровье», а 35% участников исследования импульсивно покупают подарки.

Согласно данным, 63% опрошенных узнают о новых товарах через рекламу на классифайдах и маркетплейсах. Исследование также показало различия в покупательских привычках в зависимости от возраста. Молодые люди занимаются шоппингом два-три раза в неделю: так ответили респонденты в возрасте 25-34 лет (20%), а также в группе 18-24 лет – 19% и 35-44 лет – 18%.

Респонденты постарше (55-64 года) покупают вещи и другие непродовольственные товары реже — раз в месяц (22%). Средняя частота покупок среди петербуржцев составляет четыре раза в месяц, а средняя сумма разовых трат достигает 18 тысяч рублей. 44% опрошенных готовы тратить до 10 тысяч рублей за раз, 22% – до 20 тысяч, и 8% – до 30 тысяч рублей. Специалисты отметили растущую популярность онлайн-шоппинга.

«Так, 47% россиян совершают покупки на маркетплейсах и классифайдах, в то время как в торговые центры ходят 52% респондентов», — отметил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Этот тренд отражается на поведении брендов, которые стремятся найти точки соприкосновения с аудиторией, чтобы донести свое сообщение. Это заметно, в том числе, по цифрам платформы

«За десять месяцев инвестиции брендов из категории «Одежда и обувь» в медийную рекламу на Авито выросли на 470% год к году, из сегмента «Красота и здоровье» — на 346% за аналогичный период», — комментирует Яков Пейсахзон.

Кроме того, специалисты платформы исследовали поведение продавцов, и заметили, что частники охотно продают вещи, ставшие ненужными.

«Каждый четвертый россиян используют площадки вроде Авито для продажи вещей, ставших со временем ненужными», — отметил Алексей Гевлич, директор по стратегии и развитию Авито Товаров.

Такое поведение вызвано желанием дать вторую жизнь разным вещам. Например, одежду и обувь продают 31% опрошенных, домашний декор – 30%, кухонную технику и спортивные товары – 24%. В тоже время в период распродаж потребители чаще интересуются у частных продавцов электроникой. По данным платформы, во время июньской распродажи техника с рук получила на 33% больше просмотров, чем новая.

 

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