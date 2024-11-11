Эксперт рассказал, что мешает внедрению ИИ на заводах

Одним из ключевых трендов последних лет считается цифровизация бизнеса, но при этом в традиционных отраслях промышленности по разнообразным причинам эти процессы идут не настолько стремительно, как того хотелось.

Директор по работе с горнорудной и угольной промышленностью ГК «Цифра» Денис Танцоров рассказал, что у компаний в России сузился диапазон стратегического планирования, поэтому они решают инвестировать исключительно в проекты, от которых возможна быстрая отдача, сообщает «Деловой квартал Санкт-Петербург».

Другая серьезная проблема связана с тем, что в традиционных отраслях промышленности имеется повышенное недоверие к информтехнологиям. Например, в горной отрасли, где проводятся геологические исследования.

На сегодняшний день компании второго и третьего эшелонов переходят на цифровые решения. Перестройка с «работы по старинке» продвигается тяжело. Денис Танцоров пояснил, что часто недоверие к цифровым инструментам объясняется страхом людей лишиться работы.