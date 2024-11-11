ФНС заблокировала счета судостроительного завода «Пелла»

ФНС решила заблокировать операции по счетам судостроительного завода «Пелла, находящегося под руководством Герберта Цатурова.

Как сообщает abn.agency, 8 ноября ФНС направила свое решение в Сбербанк, ВТБ, «Санкт-Петербург» и «ФК Открытие». В основании числится обеспечение исполнения решения о взыскании налога, сбора пеней и (или) штрафа, принятого по статье 46 НК РФ.

В процессе недавно прошедшего судебного разбирательства стало известно, что судостроителю был доначислен налог на добавленную стоимость на сумму в 424 млн рублей по заказу «Опытовое судно «Ладога». Также он получил штраф на сумму 42,4 млн рублей. Теперь представители «Пеллы» хотят оспорить решение. В качестве аргумента они привели, что если деньги будут списаны, то завод не сможет работать и платить 159 сотрудникам.

Сейчас на счетах компании осталось 1,6 млн рублей. В сентябре АО «Пелла» в счет оплаты труда перечислило сотрудникам 12,7 млн рублей.