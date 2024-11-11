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В Петербург привезли новый Ford Mustang 2024 года за 11,95 млн рублей

Фото: pxhere.com

В Петербурге появился новый Ford Mustang 2024 года в версии GT Premium Convertible, который предложен по цене 11,95 млн рублей. Этот культовый спортивный автомобиль оснащен мощным 5,0-литровым V8 Ti-VCT двигателем, развивающим 480 лошадиных сил, и оснащен 10-ступенчатой автоматической коробкой передач SelectShift, что обеспечивает отличную динамику и комфорт за рулем.

Одной из заметных особенностей новинки стала обновленная внешность. Ford Mustang 2024 получил стильную решетку радиатора, элегантные задние светодиодные фонари и две выхлопные трубы, которые добавляют автомобилю агрессивности и привлекательности. Интерьер модели также не оставляет равнодушным: салон отделан качественной кожей, а в числе оснащения присутствуют такие элементы, как двухзонный климат-контроль, системы слежения за слепыми зонами и предотвращения выезда из полосы.

Также стоит отметить, что модель включает в себя широкий набор современных технологий и удобных функций. В числе них — камера заднего вида, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки и беспроводная зарядка для смартфонов. Вдобавок, автомобиль оснащен системой экстренной связи через мобильное устройство, что повышает безопасность и удобство использования.

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