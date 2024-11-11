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Дмитрий Борисов рассказал, как его увезли на «скорой» после съемок «Пусть говорят»

Фото: скрин с видео

Дмитрий Борисов, ведущий популярного ток-шоу «Пусть говорят», поделился, как однажды ему пришлось покинуть съемочную площадку программы на «скорой помощи». В эфире программы он не раз принимал горячие и порой эмоционально насыщенные дискуссии, что не всегда оказывалось без последствий для его здоровья.

В интервью Дмитрий рассказал, что однажды, пережив чрезмерное нервное напряжение во время съемок, он почувствовал себя плохо.

«Один раз вырезали аппендицит после съемок», — с улыбкой поделился ведущий, рассказывая о том, как сильное волнение во время работы привело к столь неожиданным последствиям.

На момент возвращения программы в эфир, с 11 ноября, Борисов и его команда готовятся к обсуждению актуальной проблемы телефонного мошенничества. В студии «Пусть говорят» ожидаются такие гости, как Лариса Долина, Никас Сафронов и знаменитые пранкеры Лексус и Вован — Алексей Столяров и Владимир Кузнецов.

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Дмитрий Борисов рассказал, как его увезли на «скорой» после съемок «Пусть говорят»

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