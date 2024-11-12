Российско-финскую границу могут открыть зимой 2025 года для эксперимента

В сентябре этого года представители пограничных служб России и Финляндии провели встречу, на которой обсуждали экономические и социальные последствия продолжительного закрытия границы между странами. Финская сторона выразила опасения по поводу ухудшения ситуации в приграничных районах и допустила, что полноценное открытие границы может не состояться раньше февраля 2025 года.

Как сообщает издание 47news, в ходе обсуждения финские пограничники указали на снижение уровня сотрудничества и на негативное влияние закрытия границы на местную экономику. Особенно остро ситуация ощущается в районах, где значительно уменьшился поток туристов из Ленинградской области, что повлекло за собой финансовые убытки. Вдобавок, многие жители приграничных регионов лишились возможности регулярно общаться с членами своих семей, проживающими по другую сторону границы.

С российской стороны также было высказано недовольство, касающееся содержания пограничной просеки и продолжающегося строительства заграждения в Финляндии, целью которого является предотвращение миграции. Работы по возведению заграждения начались в районе пограничного перехода «Иматра — Светогорск».

Финская сторона в ходе встречи предложила провести «эксперимент» зимой, чтобы оценить возможные последствия от частичного открытия границы, однако официального подтверждения этой инициативы пока не поступало.