Пьяного лихача на Ford задержали после стрельбы и ДТП на Пискаревском

В Петербурге 12 ноября произошло резонансное происшествие с участием нетрезвого водителя, который без водительских прав устроил ДТП в попытке скрыться от дорожной полиции. Инцидент начался на Софийской улице, когда инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Ford для проверки документов. Однако нарушитель проехал мимо патруля, и полицейские начали преследование.

Погоня продолжалась по кольцевой автодороге и в Калининском районе города. На Пискарёвском проспекте патрульные открыли огонь по колесам автомобиля, и тот врезался в припаркованные машины, образовав «паровозик» из нескольких автомобилей. После столкновения нарушителя задержали.

При проверке оказалось, что у водителя не было водительского удостоверения, а также отсутствовала страховка на транспортное средство. Более того, содержание алкоголя в его организме превышало норму в четыре раза. В отношении петербуржца были составлены административные протоколы.

Как выяснилось, мужчина взял автомобиль у своей гражданской супруги, а в пути подобрал пьяную попутчицу. Владелица машины, узнав о происшествии, приехала на место и подала заявление о возможном угоне.