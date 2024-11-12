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В Петроградском районе Петербурга завершилась реставрация исторической тяговой подстанции

В Петроградском районе Петербурга завершилась реставрация исторической тяговой подстанции №2 «Красных зорь», которая играет ключевую роль в обеспечении работы пяти популярных маршрутов городского электрического транспорта. В торжественной обстановке объект осмотрели вице-губернатор Кирилл Поляков и временно исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту Алексей Львов.

Процесс восстановления подстанции продолжался с октября прошлого года по октябрь текущего года, и, как подчеркнул Алексей Львов, реставрация потребовала значительных усилий. Во время работ подстанция продолжала функционировать в обычном режиме, не создавая неудобств для пешеходов и автомобилистов. В результате, работы по восстановлению были проведены аккуратно, без необходимости перекрытия дорог.

 

В Петроградском районе Петербурга завершилась реставрация исторической тяговой подстанции
Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

 

В то же время, в Петербурге продолжается активное обновление не только инфраструктуры, но и подвижного состава городского транспорта: только за девять месяцев 2024 года в распоряжение Горэлектротранса поступили 37 новых троллейбусов и 58 трамвайных вагонов.

Тяговая подстанция №2, построенная в начале прошлого века, является объектом культурного наследия. Реставрационные работы проводились в рамках программы «Сохраняя историю, движемся в будущее», направленной на восстановление значимых объектов и обновление инфраструктуры городской электрички. В ходе работ были отреставрированы фасады, крыша, внутренние сети и интерьеры, а также восстановлены оригинальные архитектурные элементы.

Сегодня эта подстанция является одной из 87, обслуживающих электрический транспорт в городе. Подстанция №2 играет ключевую роль в обеспечении работы таких маршрутов, как троллейбусные №1, 9, 31, 34 и трамвайный №40, которые ежедневно обслуживают около 58 тысяч пассажиров.

Ранее председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил, что Петербург активно участвует в федеральной программе инфраструктурных кредитов, поддержанной Владимиром Путиным. Город начал массово внедрять электробусы, что обеспечит экологическую чистоту и финансовую эффективность транспортной сети.

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