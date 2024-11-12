Глава Адмиралтейского района Петербурга Оверчук подал в отставку

Глава администрации Адмиралтейского района Петербурга Сергей Оверчук подал заявление об увольнении по собственному желанию. Пресс-служба Смольного не уточнила, кто займет его пост на время поиска замены.

Оверчук возглавил Адмиралтейский район осенью 2020 года. До этого он занимал должность заместителя главы Невского района, где успел зарекомендовать себя в управленческой работе. Одной из наиболее известных его инициатив стала разработка и внедрение дресс-кода для сотрудников районной администрации в 2010 году.

Информация о дальнейших планах Оверчука и его преемнике в должности пока не разглашается.