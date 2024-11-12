  • 18+

  • Сегодня

    12.11.24, Вт

    Погода

    +4°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.96 €104.85 ¥13.55

Инвестиции в ОЭЗ Петербурга увеличились на 77%

За девять месяцев 2024 года компании-резиденты Особой экономической зоны (ОЭЗ) вложили в свои проекты рекордные 14,2 миллиарда рублей, что на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Наибольший вклад в этот результат внесли компании, такие как АО «БИОКАД», ООО «Газпромнефть — Промышленные Инновации» и АО «ВЕРТЕКС КО», суммарно инвестировавшие около 9,3 миллиарда рублей.

Кроме того, в регионе зафиксировали рост налоговых отчислений. За девять месяцев текущего года в бюджет поступило 3,4 миллиарда рублей, что подтверждает эффективность вложений в развитие ОЭЗ.

Как отметил Поляков, эти средства способствуют укреплению экономики города и созданию новых рабочих мест, что оказывает положительное влияние на общую динамику экономического роста в Санкт-Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ:
Депутат Бессараб посчитала необъективной идею сделать 28 декабря выходным днемНовости

Депутат Бессараб посчитала необъективной идею сделать 28 декабря выходным днем

Предложение отменить шестидневную рабочую неделю в конце декабря вызвало опасения у некоторых экспертов, которые считают, что это может повлечь за...
Глава Адмиралтейского района Петербурга Оверчук подал в отставкуНовости

Глава Адмиралтейского района Петербурга Оверчук подал в отставку

Глава администрации Адмиралтейского района Петербурга Сергей Оверчук подал заявление об увольнении по собственному желанию. Пресс-служба Смольного не уточнила, кто займет...