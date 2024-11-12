Инвестиции в ОЭЗ Петербурга увеличились на 77%

За девять месяцев 2024 года компании-резиденты Особой экономической зоны (ОЭЗ) вложили в свои проекты рекордные 14,2 миллиарда рублей, что на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Наибольший вклад в этот результат внесли компании, такие как АО «БИОКАД», ООО «Газпромнефть — Промышленные Инновации» и АО «ВЕРТЕКС КО», суммарно инвестировавшие около 9,3 миллиарда рублей.

Кроме того, в регионе зафиксировали рост налоговых отчислений. За девять месяцев текущего года в бюджет поступило 3,4 миллиарда рублей, что подтверждает эффективность вложений в развитие ОЭЗ.

Как отметил Поляков, эти средства способствуют укреплению экономики города и созданию новых рабочих мест, что оказывает положительное влияние на общую динамику экономического роста в Санкт-Петербурге.