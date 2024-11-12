В Петербурге горнолыжные курорты начинают запускать пушки, но сезон не спешат открывать

Открытие горнолыжных курортов в Петербурге — ожидаемое событие для любителей зимних видов спорта. Традиционно старт сезону дают, когда снежный покров становится достаточно устойчивым для комфортного катания. Gazeta.SPb собрала подборку курортов, которые откроются в ближайшее время и стоит посетить всей семьей этой зимой.

Горнолыжный курорт «Охта Парк»

Горнолыжный клуб Ohtateam — единственный круглогодичный центр в регионе для обучения и развития детей разных способностей. У него есть отдельные трассы и склоны, а также собственный детский подъёмник.

В сентябре тренировки проводятся на открытых площадках и в спортзале. Занятия проходят в игровой форме и включают подвижные игры, эстафеты и многое другое. С приходом холодов начинаются дополнительные тренировки на коньках. Когда выпадает снег, стартует программа на горнолыжных склонах.

Участники с опытом найдут здесь всё необходимое для совершенствования своих навыков. Клуб использует австрийскую методику обучения, адаптированную к местным условиям, и дополненную многолетним опытом работы тренеров.

На данный момент точную дату открытия горнолыжного курорта назвать не могут. Об этом корреспонденту Gazeta.SPb рассказал администратор при звонке на официальный номер:

«Дата открытия горнолыжных склонов пока неизвестна. На данный момент из зимних сервисов работает только каток. Именно дата открытия склонов, повторюсь, пока неизвестна, но ориентируемся на начало декабря, конец ноября».

Горнолыжный курорт «Игора»

Горнолыжный курорт «Игора», расположенный в Ленинградской области, подходит для всех уровней подготовки. На его склонах имеются разнообразные маршруты, подходящие как начинающим, так и опытным спортсменам.

Общая длина трасс составляет 4,2 километра, а разница в высоте между стартом и финишем достигает 28 метров. Добраться до склонов можно быстро благодаря бугельным и кресельным подъёмникам, работающим круглый год.

Они перевозят посетителей и их снаряжение, позволяя наслаждаться катанием в любое время. Оплата зависит от количества подъёмов или затраченного времени.

В «Игоре» отметили, что при открытии курорта в этом году планируют ориентироваться на опыт прошлого года. Кроме того, погодные условия так же являются одним из ключевых факторов открытия.

«Ожидаем к декабрю. Ориентируемся на прошлый год, когда открыли горнолыжный курорт в конце ноября — начале декабря, в зависимости от погоды», — объяснили корреспонденту Gazeta.SPb при звонке на официальный номер.

Горнолыжный курорт «Золотая долина»

Горнолыжный центр «Золотая Долина» существует уже более 55 лет. В конце 60-х годов прошлого столетия здесь были созданы первые склоны для спортивных школ. Сегодня это современный курорт европейского уровня с горнолыжными и велосипедными трассами, уютными кафе и ресторанами, комфортабельными коттеджами и отелями.

На территории центра функционируют пять бугельных подъёмников, прокат снаряжения, сервис для обслуживания лыж, инструкторская служба. Для удобства гостей предусмотрены бесплатная парковка, раздевалки, камеры хранения, спортивный магазин и медпункт.

«Ориентировочно в конце ноября. Мы напишем в социальных сетях и на сайте», — ответил на вопрос об открытии сезона администратор.

Горнолыжный курорт «Красное озеро»

Один из крупнейших горнолыжных курортов Ленинградской области, «Красное озеро», находится недалеко от посёлка Коробицыно в Приозерском районе. Этот курорт привлекает как начинающих спортсменов, так и профессионалов своими хорошо подготовленными трассами, современной инфраструктурой и живописными окрестностями.

Курорт предлагает восемнадцать трасс различной степени сложности. На территории курорта можно кататься не только на горных, но и на беговых лыжах и сноуборде. Также здесь есть два сноупарка, открытый каток, горка для катания на ватрушках и детская лыжная школа.

«Мы не можем гарантировать открытие горнолыжного курорта, все зависит от погоды. Посмотрите наш канал в Телеграм, там мы публикуем всю актуальную информацию. Пушки стараемся запускать… Как только будет открытие сезона, мы точно напишем», — рассказали в «Красном озере».

Горнолыжный курорт «Пухтолова гора»

Горнолыжный курорт «Пухтолова гора» в Ленинградской области предлагает своим посетителям трассы разного уровня сложности, учебный сноупарк, бесплатный каток, детский склон, «ватрушечные» трассы и подъёмники.

Здесь каждый найдёт свою трассу, даже если вы новичок в горнолыжном спорте. Для тех, кто только начинает, предусмотрен безопасный учебный склон. Помимо него, доступны ещё четыре трассы с перепадом высот 55 метров и средней длиной 330 метров.

После активного отдыха можно отдохнуть в тёплом коттедже или насладиться беседкой с мангалом. Любители экстремальных ощущений могут посетить баню и искупаться в озере.