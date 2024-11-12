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Святой Аристоклий Московский предсказал будущее России и всего мира

Флаг России. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Святой Аристоклий Московский оставил в своих посланиях важные пророчества, касающиеся будущего России и всего мира. Он предсказывал наступление времени, которое он назвал «предантихристовым», когда человечество столкнется с потерей традиционных ценностей, вероотступничеством и отказом от покаяния. По мнению святого, западные страны уже переживают этот период, что будет иметь серьезные последствия для их будущего.

Аристоклий говорил о том, что пришло время Божьего суда над людьми и нациями. Он утверждал, что не существует такой страны или человека, которые могли бы избежать этого суда. Для России, однако, существует надежда, что она пойдет по иному пути, что обеспечит её спасение. Важно, по мнению святого, чтобы народ России сохранил самосознание и верность традиционным ценностям.

Святой Аристоклий ранее предсказал победу большевиков и другие исторические события, которые уже стали частью российской истории. Он утверждал, что если на Земле не останется праведников, Божий суд будет распространен на всех.

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