В Петербурге половина родителей поддерживает запрет соцсетей для подростков до 16 лет

В Петербурге провели исследование, в ходе которого выяснилось, что почти половина родителей выступает за запрет использования социальных сетей для подростков до 16 лет. По данным опроса, 48% респондентов поддерживают введение закона, ограничивающего доступ детей младше этого возраста к интернет-платформам.

Особенность мнений заключена в том, что женщины чаще поддерживают эти ограничения, чем мужчины: 51% женщин выразили согласие с запретом, в то время как среди мужчин это мнение поддерживает 40%. Большая часть сторонников закона представлена родителями в возрасте от 35 до 45 лет, среди которых 52% считают необходимым вводить такие меры. Об этом пишут «Аргументы Недели — Санкт-Петербург».

Интересно, что среди родителей детей в возрасте от 7 до 16 лет мнения разделяются. 30% не поддерживают введение запрета на социальные сети для подростков, 22% затруднились ответить на этот вопрос.

Также были выявлены различия в взглядах между мужчинами и женщинами. Поддержка инициативы среди женщин и мужчин была схожа, составив 50% и 44% соответственно. Однако отцы более скептически относятся к ограничениям: 41% из них не согласны с предложением, тогда как среди матерей это число составляет 22%. Также отцы реже сомневаются в целесообразности таких мер (17% против 26% у женщин).