Петербуржцев ждет комфортная температура без сюрпризов

Жители Петербурга могут ожидать умеренно прохладную зиму, не слишком холодную и не слишком тёплую.

Синоптики уверяют, что зимой 2024 года в Северной столице не будет экстремальных температур, а погодные условия будут комфортными для региона. Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, зимние месяцы, по предварительным данным, будут средние температуры.

По его словам, в декабре температура будет колебаться около -2,5 градусов, в январе — около -4,8, а в феврале — примерно -5 градусов.