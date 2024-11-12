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Петербуржцев ждет комфортная температура без сюрпризов

Фото: Baltphoto

Жители Петербурга могут ожидать умеренно прохладную зиму, не слишком холодную и не слишком тёплую.

Синоптики уверяют, что зимой 2024 года в Северной столице не будет экстремальных температур, а погодные условия будут комфортными для региона. Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, зимние месяцы, по предварительным данным, будут средние температуры.

По его словам, в декабре температура будет колебаться около -2,5 градусов, в январе — около -4,8, а в феврале — примерно -5 градусов.

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