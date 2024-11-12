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Экономист Хазин предсказал глобальную катастрофу и новый порядок в мире

Владимир Путин. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Президент России Владимир Путин, по мнению экономиста Михаила Хазина, предвидит крах существующей капиталистической системы и готовится к глобальным изменениям, которые могут сопровождаться катастрофой планетарного масштаба. Как заявил Хазин, современная форма капитализма исчерпала себя и неминуемо должна быть заменена новой парадигмой, что, в свою очередь, приведет к серьезным последствиям для всего мира.

Хазин отметил, что Путин является одним из немногих мировых лидеров, кто открыто заявляет о неизбежности этого кризиса. Президент России начал высказываться на эту тему несколько лет назад, предсказывая крах не только капиталистической системы, но и всей неолиберальной модели глобальной экономики. Он утверждает, что Путин ясно осознает, что конец капитализма приведет к глобальной катастрофе, и именно по этой причине российский лидер призывает другие мировые державы готовиться к переходу на новую экономическую систему.

Согласно мнению Хазина, альтернативой может стать модель, схожая с устройством Советского Союза.

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