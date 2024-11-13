На 12-летнего сына депутата Виталия Милонова напал школьник

Сын депутата Государственной Думы Виталия Милонова стал объектом насилия в одной из петербургских школ. Как сообщил сам парламентарий в разговоре с РИА Новости, его 12-летний сын стал жертвой со стороны одноклассника, с которым он ранее повздорил.

Милонов уточнил, что между его сыном и агрессором произошел конфликт, который был спровоцирован неадекватным поведением сверстника.

«Спасибо, уже все хорошо. Надеюсь, инспекция по делам несовершеннолетних возьмет на контроль ситуацию с обидчиком», — отметил депутат.

В ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация, что инцидент произошел в одной из петербургских школ, когда 12-летний сын парламентария вступил в конфликт с одноклассником, который сильно ударил его по лицу. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что травмы у ребенка оказались незначительными, и серьезных повреждений он не получил.

Причиной конфликта, как выяснил источник, стали расистские высказывания со стороны обидчика. Он, по всей видимости, выкрикивал оскорбления националистического характера в адрес сына депутата, что и привело к обострению ситуации.

Сам Виталий Милонов уточнил, что у него шестеро детей, в том числе три сына — двенадцатилетний, одиннадцатилетний и семилетний. В данном случае речь идет о старшем из них, которому 12 лет.