Платформа Авито запустила сервис аренды автомобилей без залога

Специалисты Авито Авто меняют подход к аренде автомобилей и отменяют депозит для арендаторов. Сервис аренды авто без залога в тестовом режиме доступен в Петербурге и еще 28 регионах России.

В Авито утверждают, что аренда без залога позволит рынку развить потенциал — спрос на аренду машин стабильно растет. Согласно данным платформы, спрос на аренду автомобилей в прошлом квартале увеличился почти на 25% по сравнению с 2023 годом.

Сумма депозита при этом является барьером для многих потенциальных арендаторов. Возврат залога, который может занимать до месяца, также создает дополнительные неудобства.

«По нашим прогнозам, такой подход может стать серьезным драйвером рынка аренды автомобилей и повысить удобство для пользователей сервиса», – подчеркнул Илья Зарембо, руководитель департамента аренды автомобилей в Авито Авто.

Рост популярности аренды автомобилей связывают с развитием внутреннего туризма, когда путешественники предпочитают самостоятельно планировать свои маршруты. Люди ценят возможность остановиться для осмотра достопримечательностей, изменить планы на ходу и исследовать новые населенные пункты.

Сезон таких путешествий приходится на теплое время с апреля по сентябрь. Пиком считается июль.

Помимо передвижений между населенными пунктами, путешественники могут арендовать авто по месту прибытия. Так путешественники экономят время в пути, не зависят от графика работы общественного транспорта.

В основном для этих целей выбирают практичные бюджетные машины седаны. В этой категории выделяют Hyundai Solaris. Если поездки совершаются в представительских целях, то выбор скорее всего падет Toyota Camry. Для путешествий с семьей или компанией друзей берут в основном Hyundai Grand Starex.

На сегодняшний день на платформе представлено порядка 26 000 предложений аренды авто.